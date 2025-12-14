Tajani, centrodestra fa sintesi e si candida a vincere nel 2027

ROMA, 14 DIC - "Forze politiche differenti hanno scelto di stare insieme. Anche quando non ci troviamo d'accordo siamo sempre in grado di trovare una sintesi. Questa coalizione si candida a vincere anche le elezioni del 2027". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani sul palco di Atrej. "A volte non ci troviamo sempre d'accordo con Giorgia e Matteo su alcune questioni, ma quando si vuole essere accoglienti lo si è quando si ha il coraggio di dire chi si è. Togliere i crocifissi dalle scuole significa sottomettersi ad altri che poi ci imporranno la loro regola. Più si è identitari e più si può dialogare con gli altri", ha concluso Tajani