Tajani, bene se i fondi del Mes sono utilizzati per la difesa

ZAGABRIA, 30 GEN - "Io l'ho sempre detto. Il Mes si può utilizzare, ci sono dei soldi lì che si possono utilizzare. Io sono personalmente favorevole a utilizzare il Mes, perché sono soldi che non possono essere bloccati là. Se si può cambiare e farlo per la difesa, è molto meglio". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del vertice dei leader del Ppp, rispondendo ad una domanda sull'apertura del direttore del Mes, Pierre Gramegna ai prestiti per la difesa.