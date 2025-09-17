Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tajani, basta accuse da 5S,col genocidio a Gaza non c'entriamo

Il segretario di Forza Italia e vicepremier, Antonio Tajani, alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per il governatore Francesco Acquaroli ad Ancona, 17 settembre 2025. ANSA/DAVIDE GENNARI
Il segretario di Forza Italia e vicepremier, Antonio Tajani, alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per il governatore Francesco Acquaroli ad Ancona, 17 settembre 2025. ANSA/DAVIDE GENNARI
AA

ANCONA, 17 SET - "Ci sono troppi cattivi maestri e lancio un appello a tutti ad abbassare i toni. Lo dico innanzitutto al laeder dei 5 Stelle, Conte. Basta con il linguaggio violento e basta accusare gli avversari politici di aver commesso crimini mai commessi. Noi non c'entriamo niente con il genocidio e con quello che sta succedendo a Gaza, non abbiamo alcuna responsabilità". Così il segretario di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani ad Ancona, alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per il governatore Francesco Acquaroli. E ha aggiunto: "Noi stiamo difendendo il diritto del popolo palestinese ad avere uno stato, non siamo complici di alcun omicidio e siamo persone per bene che lavorano per la pace. Certamente non siamo alleati con Hamas che invece è corresponsabile con quanto succede a Gaza". Poco prima introducendo il tema del clima di tensione che sta circolando egli ultimi giorni, ha detto: "Succede che gli avversari politici vengano considerati nemici usando un linguaggio che serve solo ad additare al ludibrio pubblico chi non ti convince. Si può attaccare e criticare ma indicare con frasi violente e false l'avversario come se fosse nemico da abbattere, questo è inaccettabile".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ANCONA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario