Tajani atterrato a Washington per la riunione del Board of peace

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Washington per partecipare alla riunione inaugurale del "Board of Peace" per Gaza, presieduta dal presidente statunitense Donald Trump. La prima riunione formale del Board sarà l'occasione per un aggiornamento sull'attuazione del Piano di Pace in 20 punti dell'Amministrazione americana e sui progetti d'investimento e di ricostruzione della Striscia, e il titolare della Farnesina rappresenterà l'Italia come osservatrice, su delega della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Parteciperanno alla riunione il Capo del comitato tecnocratico palestinese, Ali Sha'at, l'Alto rappresentante per Gaza, Nickolay Mladenov, e la larga maggioranza dei membri del Board e degli osservatori, inclusi rappresentanti della presidenza cipriota della Ue e della Commissione Europea.