Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tajani atterrato a Washington per la riunione del Board of peace

AA

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Washington per partecipare alla riunione inaugurale del "Board of Peace" per Gaza, presieduta dal presidente statunitense Donald Trump. La prima riunione formale del Board sarà l'occasione per un aggiornamento sull'attuazione del Piano di Pace in 20 punti dell'Amministrazione americana e sui progetti d'investimento e di ricostruzione della Striscia, e il titolare della Farnesina rappresenterà l'Italia come osservatrice, su delega della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Parteciperanno alla riunione il Capo del comitato tecnocratico palestinese, Ali Sha'at, l'Alto rappresentante per Gaza, Nickolay Mladenov, e la larga maggioranza dei membri del Board e degli osservatori, inclusi rappresentanti della presidenza cipriota della Ue e della Commissione Europea.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario