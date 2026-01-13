Tajani, 'Artico sempre più strategico, venerdì la linea del Governo'

ROMA, 13 GEN - Nella sua informativa al Senato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato del "grande tema dell'Artico, sempre più strategico alla luce dei cambiamenti climatici". Nel suo intervento ha quindi affermato come sulla "questione della Groenlandia siamo impegnati a sostenere una posizione unitaria dell'Unione Europea e della Nato nel rispetto della sovranità del Regno di Danimarca". "Posso anticipare - ha annunciato - che venerdì presenterò la nuova Strategia per l'Artico elaborata dal Governo proprio per rispondere a queste sfide".