Tajani al lavoro per accelerare la liberazione degli italiani

ROMA, 08 GEN - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in riunione alla Farnesina, in contatto con l'ambasciatore a Caracas, con la rete consolare in Venezuela e con esponenti della Chiesa e società civile per accelerare la liberazione dei cittadini italiani e per confermare le notizie sui primi rilasci. Il ministro oltre al caso di Alberto Trentini sta facendo pressioni per la soluzione dei casi di tutti gli italiani detenuti. "Al momento il governo ha posto in essere azioni che possano garantire una soluzione favorevole per ogni singolo detenuto", sottolinea la Farnesina.

ROMA

