Tajani agli iscritti di FI, spiegate a tutti le ragioni del 'Sì'

ROMA, 13 MAR - "Vi chiedo il massimo impegno, nel collaborare alle iniziative di Forza Italia e dei comitati per il SÌ, ma anche e soprattutto nello spiegare le ragioni del SÌ ai vostri familiari, ai colleghi di lavoro, agli amici, in tutti gli ambienti che avete occasione di frequentare. È fondamentale che più persone possibile vadano a votare e che le persone siano correttamente informate". È l'esortazione, a quanto si apprende, del segretario nazionale di FI Antonio Tajani in una lettera a tutti gli iscritti al partito in vista del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, "un'occasione storica per cambiare l'Italia" che "non possiamo perdere". "Non siamo contro la magistratura, siamo per una magistratura migliore", in cui "i ruoli siano ben divisi, il giudice sia davvero terzo fra chi accusa e chi difende, le correnti ideologiche non gestiscano il potere", sottolinea Tajani. Il vicepremier ricorda che "questa è una battaglia fondamentale soprattutto per Forza Italia" e che "il Presidente Berlusconi ha fatto del garantismo uno dei valori fondanti del nostro Movimento, e della separazione delle carriere una delle battaglie liberali più caratterizzanti e più significative". Però, aggiunge, "questa non è solo una battaglia di parte, è una battaglia nell'interesse di tutti gli italiani, di tutte le persone per bene, della grande maggioranza dei magistrati". "Di fronte ai tanti casi di malagiustizia, è la risposta garantista di cui l'Italia ha bisogno - prosegue Tajani -. È la risposta di Giovanni Falcone, di Giuliano Vassalli, di Sabino Cassese, di tanti giuristi e di tanti cittadini che non appartengono alla nostra parte politica". Quindi, conclude, "votare SÌ significa votare per una giustizia giusta, per tutelare i tanti innocenti che sono vittime del sistema giudiziario e procedere con severità contro i colpevoli. Per aiutare i magistrati ad essere veramente indipendenti, dalla politica e dal potere delle correnti".