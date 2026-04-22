Tajani, ad Araghchi ribadita necessità di dialogo a Islamabad e di aprire Hormuz

ROMA, 22 APR - "Nel colloquio che ho avuto poco fa con il ministro degli Esteri dell'Iran, ho ribadito a lui la necessità di continuare il dialogo di Islamabad, di raggiungere un accordo della pace e ho ribadito l'importanza della libertà di circolazione a Hormuz". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa con l'omologo polacco Radoslav Sikorski a Roma. Ad Araghchi "ho ribadito l'importanza di tutelare i Paesi dell'area del Golfo e quella di trovare un accordo anche in Iran. Ho ribadito l'importanza di non procedere nell'uso militare del nucleare. Questi sono elementi fondamentali". Anche per il Libano "ho insistito sulla necessità di spingere Hezbollah ad arrivare ad un accordo e non attaccare più Israele" e "ho ribadito che noi siamo pronti anche ad ospitare in Italia i colloqui fra Libano e Israele per trovare un accordo positivo. Quindi noi lavoriamo per la pace e, ripeto, per noi la libertà di navigazione a Hormuz è fondamentale", ha aggiunto.