Tajani, accolte proposte italiane sulle garanzie di sicurezza

Le prospettive riguardanti le garanzie di sicurezza per l'Ucraina "sono molto positive. Gli americani ne saranno parte" ed "hanno fatto chiaramente capire" che ci sarà un meccanismo simile "all'articolo 5 della Nato, che è anche la proposta italiana. Gli americani sono indispensabili soprattutto per la difesa aerea, per la protezione dello spazio aereo. Quindi lavoriamo intensamente perché gli obiettivi si possano raggiungere". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della Conferenza degli Ambasciatori parlando con i giornalisti degli esiti delle riunioni a Berlino sull'Ucraina con i leader europei, i rappresentanti americani e Volodymyr Zelensky. Tajani ha sottolineato che la "posizione dell'Italia è stata ancora una volta importante anche in sede di trattativa europea. Direi che, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa, le proposte dell'Italia sono state accolte perché erano proposte di buon senso".