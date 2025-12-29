Giornale di Brescia
Tajani, a gennaio la decisione sulla data del referendum

ROMA, 29 DIC - Delle date del referendum sulla Giustizia "ne parleremo a inizio gennaio, non c'è ancora nessun accordo". Così il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani conversando con i cronisti alla Camera. "Bisogna farlo, abbiamo sessanta giorni, non credo che serva la raccolta delle firme", risponde a chi chiede se il governo abbia intenzione di aspettare la raccolta delle firme del comitato per il No prima di decidere sulla data del referendum. "La Corte si è giá espressa sulla richiesta del Parlamento", aggiunge.

Argomenti
ROMA

