Tajani a Crans-Montana, 'inchiesta in corso, già decine di interrogati'

CRANS-MONTANA, 02 GEN - "L'inchiesta è in corso. Ci sono state già decine di interrogatori con l'obiettivo di accertare la responsabilità" dell'incendio nel locale di Crans-Montana. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando ai giornalisti sul posto, aggiungendo che "è stata la prima cosa che ho chiesto al procuratore generale" della Svizzera e che la collaborazione con le autorità elvetiche è "molto positiva". "L'uso di fuochi d'artificio nel locale, per quanto piccoli, non mi sembra una scelta responsabile", ha poi sottolineato in merito alla possibile dinamica del disastro. Tajani ha deposto un mazzo di fiori davanti al locale.