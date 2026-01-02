Tajani, '3 feriti non ancora identificati, speriamo siano italiani'

ROMA, 02 GEN - "Sappiamo che ci sono tre feriti non ancora identificati, ci auguriamo che ci possano essere degli italiani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando ai giornalisti a Crans-Montana, confermando che sono sei i connazionali dispersi. "Ci vorrà molto tempo ancora, sarà molto difficile riconoscere" le vittime del rogo di Crans-Montana. "Non possiamo dare notizie che non siano confermate per quanto riguarda morti e feriti. Ci sono ancora sei italiani dispersi e speriamo che si possano rintracciare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando ai giornalisti sul posto. "Siamo al lavoro, c'è una task force qui, ci sono in permanenza l'ambasciatore e il console generale", ha aggiunto annunciando che sarebbe andato a parlare con le famiglie dei ragazzi coinvolti nel disastro.