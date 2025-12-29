Giornale di Brescia
Taiwan, rilevati 89 aerei militari cinesi e 28 imbarcazioni vicino all'isola

(ANSA-AFP) - TAIPEI, 29 DIC - Taiwan afferma di aver rilevato 89 aerei militari cinesi e 28 imbarcazioni vicino all'isola. Pechino ha avviato oggi esercitazioni con munizioni vere nei pressi di Taiwan, che a suo dire avrebbero simulato un blocco dei porti chiave dell'isola, spingendo Taipei a condannare quella che ha definito una "intimidazione militare" cinese. (ANSA-AFP).

