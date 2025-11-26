Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Taiwan, extra budget difesa da 40 miliardi e più armi Usa

AA

PECHINO, 26 NOV - Taiwan avrà un extra budget per la difesa da 40 miliardi di dollari allo scopo di sottolineare la determinazione dell'isola a difendersi, prevedendo l'acquisto "significativo" di armi dagli Stati Uniti. Il presidente William Lai, in un editoriale apparso martedì sul Washington Post, ha rimarcato che "in questo modo, puntiamo a rafforzare la deterrenza inserendo maggiori costi e incertezze nel processo decisionale di Pechino sull'uso della forza". La mossa è maturata mentre la Cina, che considera Taiwan parte "sacra" e "inalienabile" del suo territorio, ha intensificato la pressione militare e politica per affermare le sue pretese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PECHINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario