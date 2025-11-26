Taiwan, extra budget difesa da 40 miliardi e più armi Usa

PECHINO, 26 NOV - Taiwan avrà un extra budget per la difesa da 40 miliardi di dollari allo scopo di sottolineare la determinazione dell'isola a difendersi, prevedendo l'acquisto "significativo" di armi dagli Stati Uniti. Il presidente William Lai, in un editoriale apparso martedì sul Washington Post, ha rimarcato che "in questo modo, puntiamo a rafforzare la deterrenza inserendo maggiori costi e incertezze nel processo decisionale di Pechino sull'uso della forza". La mossa è maturata mentre la Cina, che considera Taiwan parte "sacra" e "inalienabile" del suo territorio, ha intensificato la pressione militare e politica per affermare le sue pretese.