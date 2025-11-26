Taiwan, 'Cina accelera preparativi per l'azione di forza'

PECHINO, 26 NOV - La Cina sta "accelerando i preparativi militari" negli sforzi di prendere il controllo di Taiwan con la forza. Lo ha detto il presidente William Lai che, nel corso di una conferenza stampa, ha aggiunto che l'esercito di Taipei punta a "raggiungere un elevato livello di prontezza" contro un'azione militare della Cina entro il 2027, l'anno del centenario della fondazione dell'Esercito popolare di liberazione, le forze armate di Pechino. Il governo taiwanese, ha osservato Lai, lavorerà per contrastare qualsiasi tentativo di "repressione" e per raggiungere un "elevato livello di preparazione al combattimento" entro due anni.