Taiwan: 'C'è consenso generale con gli Usa sul commercio'

PECHINO, 13 GEN - Taiwan ha riferito di aver raggiunto un "consenso generale" con gli Stati Uniti su un accordo commerciale, a conclusione di un dialogo andato avanti per diversi mesi. "L'obiettivo dei negoziati tariffari è sempre stato quello di ottenere riduzioni dei dazi reciproci e un trattamento preferenziale ai sensi della Sezione 232", ha precisato l'Ufficio per i negoziati commerciali di Taipei in una nota, aggiungendo che su queste questioni c'è un "consenso generale". La mossa è destinata a irritare la Cina, che considera l'isola una parte "sacra" e "indissolubile" il cui destino è la riunificazione anche con la forza, se necessario.