Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Taiwan: 'C'è consenso generale con gli Usa sul commercio'

AA

PECHINO, 13 GEN - Taiwan ha riferito di aver raggiunto un "consenso generale" con gli Stati Uniti su un accordo commerciale, a conclusione di un dialogo andato avanti per diversi mesi. "L'obiettivo dei negoziati tariffari è sempre stato quello di ottenere riduzioni dei dazi reciproci e un trattamento preferenziale ai sensi della Sezione 232", ha precisato l'Ufficio per i negoziati commerciali di Taipei in una nota, aggiungendo che su queste questioni c'è un "consenso generale". La mossa è destinata a irritare la Cina, che considera l'isola una parte "sacra" e "indissolubile" il cui destino è la riunificazione anche con la forza, se necessario.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TaiwanPECHINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario