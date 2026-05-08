Taiwan approva una legge da 25 miliardi di dollari per la Difesa

PECHINO, 08 MAG - Il Parlamento di Taiwan ha approvato una legge sulla spesa per la difesa da 25 miliardi di dollari. I fondi dovrebbero essere utilizzati anche per l'acquisto di armi statunitensi. L'approvazione arriva al termine di mesi di scontri politici in un Parlamento dove la maggioranza è in mano all'opposizione, guidata dal Kuomintang, partito vicino a Pechino. Il risultato è stato annunciato dal presidente del Parlamento dopo la votazione finale sul disegno di legge, che è ben al di sotto del bilancio proposto dal governo, pari a quasi 40 miliardi di dollari.