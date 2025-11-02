Tafferugli durante partita di Eccellenza, ferita una tifosa

CORIGLIANO-ROSSANO, 02 NOV - Tafferugli allo stadio "Stefano Rizzo" di Rossano, a Corigliano-Rossano, nel corso della partita della categoria Eccellenza tra Rossanese e Trebisacce. Nel corso della lite tra le due tifoserie, una donna, seduta in tribuna, è stata colpita alla testa da una pietra. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno immediatamente sedato i tafferugli mentre l'incontro è stato sospeso per poi riprendere successivamente. La donna è stata medicata dal personale medico dell'ambulanza intervenuta sul posto. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dei fatti e le responsabilità.