Tac al gatto in ospedale, chiesti tre rinvii a giudizio

AOSTA, 05 DIC - Si terrà il 27 gennaio l'udienza preliminare per l'inchiesta della procura di Aosta sulla gatta che - caduta e ferita a gennaio - era stata sottoposta a Tac e curata all'ospedale regionale Parini dal proprietario Gianluca Fanelli, radiologo interventista. Oltre a Fanelli, davanti al giudice Giuseppe Colazingari, dovranno comparire Massimiliano Natrella, primario di Radiologia e la tecnica di laboratorio Giulia Sammaritani. Le ipotesi di reato per Fanelli e il suo primario sono di indebita destinazione di denaro o cose mobili e esercizio abusivo della professione veterinaria. Giulia Sammaritani è invece accusata di favoreggiamento. E' stata chiesta l'archiviazione, per la quarta indagata, un'altra tecnica di laboratorio, Denise Barone. I fatti risalgono al 20 gennaio di quest'anno, quando il Fanelli avrebbe sottoposto la sua gatta Athena a una tac, utilizzando l'apparecchio del reparto di radiologia. Dalle indagini, svolte dai carabinieri del Nas era emerso che durante l'esame sulla gatta era presente la tecnica di laboratorio Giulia Sammaritani. Sempre secondo gli inquirenti, nel pomeriggio del giorno seguente, il 21 gennaio, Fanelli aveva poi sottoposto la gatta a un drenaggio, alla presenza anche del primario Natrella. In base a quanto hanno appurato dalla procura, l'esame Tac era stato registrato su una macchina e le immagini erano poi state cancellate.