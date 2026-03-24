ROMA, 24 MAR - È stato svelato il francobollo per il centenario di Dario Fo nel giorno in cui prendono il via da Roma le celebrazioni. Emesso il 24 marzo 2026 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), in collaborazione con Poste Italiane, il francobollo appartiene alla serie tematica 'Le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano'. La cerimonia del primo annullo filatelico del francobollo commemorativo si è tenuta al Ministero della Cultura alla presenza del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, della famiglia Fo e fra gli altri dei funzionario del Mimit Marco Gubbini, del Poligrafico dello Stato Luca Sciascia e delle Poste Italiane Roberta Sarrantonio. A rendere ancora più speciale il francobollo è la fotografia iconica realizzata dall'amico Guido Harari, che ha concesso il suo scatto per la realizzazione: un'immagine che è diventata per la Fondazione il simbolo stesso di questo Centenario. "Un piccolo segno che viaggia, attraversa confini e porta con sé una storia fatta di libertà, ironia e responsabilità. Questo francobollo non celebra soltanto un grande artista, ma afferma il valore della cultura come bene comune e memoria viva" sottolinea la Fondazione. La nipote, Mattea Fo, ha ricordato emozionata che la nonna, Franca Rame "era una collezionista di francobolli". All'avvio delle celebrazioni al ministero è stato presentato anche il Comitato Nazionale per il Centenario di Dario Fo che si è insediato il 12 marzo 2026 per decreto ministeriale, con il mandato di coordinare e valorizzare le iniziative dedicate al grande artista su tutto il territorio nazionale.