Svastiche sui manifesti per il Giorno della Memoria a Torino

TORINO, 27 GEN - Svastiche sono comparse sui cartelloni che annunciano il Giorno della Memoria a Torino. Nelle scorse ore ignoti hanno imbrattato con simboli nazisti i manifesti dedicati al 27 gennaio, giornata del ricordo della Shoah, affissi in via Cigna e corso Vigevano, nella periferia della città. Sull'episodio indaga la Digos della Questura del capoluogo piemontese.