Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

SuperEnalotto, vicino Udine centrato "5" da 100mila euro

AA

TRIESTE, 08 DIC - Nel concorso di sabato 6 dicembre del SuperEnalotto, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 98.118,60 euro a Latisana (Udine), il tagliando è stato venduto al Leolin Caffè. Lo rende noto la stessa Agenzia di stampa giochi e scommesse precisando che il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 9 dicembre, sale a 88,9 milioni di euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario