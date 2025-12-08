SuperEnalotto, vicino Udine centrato "5" da 100mila euro

TRIESTE, 08 DIC - Nel concorso di sabato 6 dicembre del SuperEnalotto, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 98.118,60 euro a Latisana (Udine), il tagliando è stato venduto al Leolin Caffè. Lo rende noto la stessa Agenzia di stampa giochi e scommesse precisando che il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 9 dicembre, sale a 88,9 milioni di euro.