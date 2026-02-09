Super Bowl LV, tante star sugli spalti per i Seahawks e i Patriots

NEW YORK, 08 FEB - Tante star allo stadio oggi per il Super Bowl: ad applaudire i Seahawks di Seattle e i Patriots di Boston sono stati visti sugli spalti Jay-Z, Adam Sandler, Travis Scott, Keke Palmer, Jon Bon Jovi, Chris Pratt, Justin Bieber e la moglie Hailey, Kendall Jenner, Tracy Morgan, Daniel Radcliffe, Rob Lowe, Russell Wilson, Ciara e J Balvin. C'era anche al Levi's Stadium di Santa Clara Travis Kelce, il campione dei Chiefs di Kansas City fidanzato di Taylor Swift.