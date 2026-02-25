Sun, 'Andrea non può più cavalcare per non esporsi ai fotografi'

LONDRA, 25 FEB - Nuova stretta per Andrew Mountbatten-Windsor, al centro dell'inchiesta di polizia per i legami col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Secondo il tabloid Sun, all'ex principe caduto in disgrazia è stato imposto dalla corte il divieto di andare a cavallo, una delle sue ultime passioni, nel timore che si esponga ai fotografi e venga ritratto sorridente, come accaduto vicino alla sua ex dimora di Royal Lodge a Windsor qualche settimana fa, prima del trasferimento nell'attuale alloggio nella tenuta di Sandringham imposto dal fratello re Carlo. In particolare dopo il recente arresto e il successivo rilascio - un evento shock e senza precedenti nell'era moderna per la famiglia reale britannica - Andrea è stato confinato nella Wood Farm, dove vive in un isolamento quasi totale con la sola compagnia dei suoi cani, tra cui due corgi appartenuti alla madre, la regina Elisabetta. "Dal suo arresto la scorsa settimana gli è stato ordinato di non andare a cavallo. È considerato un segno di cattivo gusto", ha detto una fonte al tabloid. "Ma era una delle poche cose che gli piacesse davvero fare, quindi che cosa farà ora del suo tempo?", ha aggiunto. Ieri il reprobo dei Windsor era finito al centro di una sorta di processo alla Camera dei Comuni, dove era stato definito come "maleducato, arrogante" e mosso da una costante "ossessione per l'arricchimento e l'auto-celebrazione" nel corso del dibattito con inevitabili ricadute sulla monarchia. E' stata approvata all'unanimità una mozione per avviare al più presto possibile la pubblicazione dei documenti riservati sulla sua contestata nomina a inviato commerciale del Regno Unito, avvenuta nel 2001 sotto il governo di Tony Blair: in quell'incarico, mantenuto fino al 2011, aveva condiviso informazioni con Epstein, al centro dell'attuale indagine sul suo conto.