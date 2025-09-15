Giornale di Brescia
Summit di Doha, a rischio gli accordi di Abramo con Israele

epa12376478 A handout photo made available by the Turkish Foreign Minister's Press Office shows delegations at the Foreign Ministers Meeting of the Organization of Islamic Cooperation-Arab League Joint Extraordinary Summit in Doha, Qatar, 14 September 2025. EPA/TURKISH FOREIGN MINISTER PRESS OFFICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
epa12376478 A handout photo made available by the Turkish Foreign Minister's Press Office shows delegations at the Foreign Ministers Meeting of the Organization of Islamic Cooperation-Arab League Joint Extraordinary Summit in Doha, Qatar, 14 September 2025. EPA/TURKISH FOREIGN MINISTER PRESS OFFICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
AA

(ANSA-AFP) - ROMA, 15 SET - I leader arabo-islamici presenti al summit di Doha "minacciano tutto ciò che è stato realizzato sulla via della normalizzazione dei rapporti con Israele, compresi gli accordi esistenti e futuri". E' quanto si legge su una bozza del documento finale del vertice arabo-islamico di Doha fatta circolare ai media, in riferimento agli Accordi di Abramo, che lo Stato ebraico ha sottoscritto con alcuni Paesi arabi e che vorrebbe estendere ad altri partner della regione. (ANSA-AFP).

