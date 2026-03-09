Giornale di Brescia
Sull'Italia ancora un'altalena di piogge e schiarite

ROMA, 09 MAR - Ancora un'altalena di piogge e schiarite sull'Italia, che martedì sarà alimentata dall'arrivo di una nuova perturbazione: lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Per lunedì si annuncia uno scenario meteo simile a quello del fine settimana: "il Nord beneficerà di ampi spazi soleggiati e di un clima gradevole, mentre il Centro-Sud dovrà fare i conti con la classica instabilità primaverile", rileva il meteorologo in una nota. Sempre al Centro-Sud, nelle zone interne sono possibili "rapidi annuvolamenti pomeridiani che potranno sfociare in brevi rovesci, lasciando però più spazio ad ampie schiarite lungo le fasce costiere". Si prevede una maggiore instabilità sulla Puglia. Martedì è atteso l'arrivo di un debole fronte perturbato che porterà una nuvolosità più compatta e qualche pioggia tra Nord-Ovest e Toscana. Queste precipitazioni, osserva Brescia, "serviranno a 'lavare' l'atmosfera, abbattendo parzialmente le polveri sottili accumulate nei giorni di stasi". Nel dettaglio: - Lunedì 9: al Nord nubi irregolari; al Centro instabilità pomeridiana sui rilievi interni; al Sud ancora variabilità con acquazzoni sparsi e sole. - Martedì 10: al Nord piogge sparse al Nordovest, nebbie isolate sulla Padana orientale; al Centro instabilità pomeridiana sugli Appennini e Toscana; al Su: poco nuvoloso, instabilità pomeridiana sui rilievi. - Mercoledì 11: al Nord nuvoloso, piovaschi irregolari; al Centro poco nuvoloso, instabilità pomeridiana sui rilievi; al Sud stabile con ampi spazi soleggiati.

ROMA

