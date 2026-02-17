Sulla Calabria vento con raffiche fino a 122 chilometri orari

CATANZARO, 17 FEB - La Calabria è stata sferzata nella notte dai venti con raffiche che hanno raggiunto i 122 chilometri orari, accompagnati da violenti temporali che hanno interessato anche le zone interne sulla fascia ionica, oggi in allerta gialla. Secondo i dati del Centro funzionale multirischi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, il picco si è toccato a Motta San Giovanni, nel reggino, con 122,4 km/h. Poco più sotto, 121, Catanzaro. Nel capoluogo regionale si registrano cadute di alberi e cartelli pubblicitari. Un grosso ramo si è spezzato nella piazza antistante la Corte d'appello ed è stato rimosso già dal primo mattino dagli operai del Comune. Venti impetuosi hanno colpito anche la fascia ionica, con raffiche a 113 km/h a Lamezia Terme, nel catanzarese, e 95 a Cleto (Cosenza) e San Ferdinando (Reggio Calabria).