Sul feretro di Licia Pinelli la bandiera anarchica del marito

MILANO, 15 NOV - Sta per iniziare a Milano l'ultimo saluto a Licia Pinelli, vedova dell'anarchico Giuseppe Pinelli - il ferroviere accusato ingiustamente della strage di Piazza Fontana - , morta lunedì scorso a 96 anni. Sono tante le persone arrivate alla casa funeraria di via Corelli dove le figlie Claudia e Silvia hanno deciso di salutare la madre. Nel piazzale antistante sono state posizionate le casse per permettere anche a chi non riuscirà a entrare di assistere al saluto laico. Tante le bandiere dell'Anpi e quelle anarchiche. Sul feretro è stata posta una bandiera anarchica, nera con la A vergata in rosso. La stessa che c'era sulla bara di Giuseppe Pinelli. Il Comune aveva proposto alla famiglia di tenere la cerimonia alla Casa della Memoria ma le figlie hanno preferito declinare per avere una cerimonia privata. "Abbiamo deciso di rifiutare la proposta del comune perché è solo una cosa nostra questa e volevamo che fosse così - ha spiegato Claudia Pinelli -, non volevamo nemmeno presenze istituzionali". Il sindaco Beppe Sala "è stato qui a salutare nostra madre in forma privata", ha detto. Ai funerali laici di Licia Pinelli tanti cittadini, amici di famiglia, militanti dell'Anpi, il presidente di Anpi Milano Primo Minelli, il fratello di Peppino Impastato, Giovanni, Guido Salvini ex magistrato che aveva riaperto le indagini sulla strage di piazza Fontana.