Suicidio in carcere a Padova di un detenuto in trasferimento

PADOVA, 28 GEN - Un detenuto del reparto di alta sicurezza del carcere due palazzi di Padova è stato trovato morto, impiccatosi in cella. Dalle prime notizie che filtrano da ambienti carcerari pare che l'uomo fosse nella lista di una ventina di detenuti di lunghissimo corso che stanno per essere trasferiti dal reparto di alta sicurezza del carcere di Padova ad altre case di reclusione del Nord Italia. E questo improvviso movimento mette in allarme le associazioni del terzo settore che denunciano come questi trasferimenti di fatto interrompano progetti di rieducazione costruiti in decenni, distruggendo - si legge in una nota - il lavoro di lunga durata fatto dai laboratori che sono sorti tra le mura della struttura di via Due Palazzi a Padova per dare un lavoro e quindi una prospettiva di una vita nuova ai detenuti quando giungono all'agognato fine pena. Le associazioni che operano nel mondo carcerario padovano hanno convocato una conferenza stampa per le 11 di stamani davanti alla casa di reclusione.