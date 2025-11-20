Giornale di Brescia
Suicida in cella detenuto 24enne coinvolto in sommossa

MILANO, 20 NOV - Si è suicidato il detenuto 24enne rimasto ferito la scorsa settimana nelle tensioni nel carcere di Como. Il giovane è stato trovato impiccato ieri sera nella sua cella, dove era tornato dopo essere stato dimesso dall'ospedale Sant'Anna per le conseguenze di un trauma da schiacciamento al torace. Nella rivolta, secondo quanto ricostruito, aveva aggredito un agente della penitenziaria provocandogli con un pugno la frattura del setto nasale, salvo poi tentare di passare attraverso le sbarre di un cancello rimanendovi incastrato.

