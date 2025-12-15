Giornale di Brescia
Sudd Cobas, 'aggressione a presidio sindacale, 6 feriti, spaccate bottiglie in testa'

PRATO, 15 DIC - "Nuova aggressione ad un presidio sindacale. La quarta da settembre, la terza solo nell'ultimo mese. Sono sei i nostri compagni ancora in ospedale". E' quanto denunciato, in una nota, dal sindacato Sudd Cobas nella quale si precisa che i feriti più gravi sono un sindacalista e un delegato di fabbrica e che: "a entrambi sono state spaccate in testa delle bottiglie di vetro". L'aggressione, ieri sera, durante "un presidio sindacale davanti al ristorante Scintilla di via Galcianese. Il ristorante da dieci giorni è al centro di un'agitazione sindacale contro turni di 12 ore al giorno e il solito copione di diritti negati che dal distretto moda sconfina anche nelle cucine e nelle sale dei ristoranti", prosegue il sindacato. "Nonostante l'ora tarda, subito dopo l'aggressione più di cento operai della zona hanno raggiunto il presidio in uno straordinario gesto di solidarietà. È un'aggressione che arriva proprio dopo i primi scioperi, a cui sono seguite le prime vittorie e i primi accordi sindacali, in un settore - quello delle ristorazione - dove finora la sindacalizzazione non era mai arrivata - prosegue Sudd Cobas -. Nessun tentativo di intimidazione sarà tollerato. La storia di questi anni dimostra chiaramente che la violenza non potrà fermare la fame di diritti di chi da troppo tempo è sfruttato". Il sindacato ha convocato per oggi, alle ore 18, un presidio per il diritto di sciopero sul luogo dell'aggressione. "Di fronte a questa gravissima escalation di attacchi violenti a pacifiche proteste sindacali c'è bisogno di una reazione forte della città democratica - conclude Sudd Cobas -. Anche le istituzioni diano un segnale chiaro e deciso. L'art. 100 del tulps dà la possibilità al questore di sospendere l'attività di un locale per motivi di sicurezza pubblica. Le istituzioni devono affermare con i fatti che la sicurezza di chi rivendica diritti conta".

