Su un milione confezioni Latte Carso invito al donare a Abc Bambini chirurgici

TRIESTE, 09 MAG - Per l'ottavo anno consecutivo, Latte Carso, azienda nota per qualità ed eccellenza, conferma l'impegno per ABC Bambini Chirurgici, associazione che da vent'anni supporta i bambini nati con malformazioni e ricoverati per interventi complessi all'ospedale Burlo Garofolo di Trieste. Latte Carso lo fa lanciando una nuova campagna nazionale legata al 5ž1000: già da qualche giorno ha messo a scaffale un milione di confezioni di latte del tipo UHT da un litro, parzialmente scremato e distribuito in tutta Italia, sulle quali è riportato il codice fiscale dell'Associazione e un messaggio solidale a sostegno della campagna 5 per mille per ABC: "Per veder crescere tutti i bambini nati con malformazioni". Grazie alla capillarità distributiva e alla presenza quotidiana sulle tavole di migliaia di famiglie, Latte Carso si fa così veicolo di un messaggio di solidarietà e attenzione verso chi affronta percorsi di cura complessi fin dalla nascita. Mettiamo "la nostra presenza quotidiana nelle case delle famiglie al servizio dei tanti progetti di grande valore sociale dell'Associazione" diffondendo "un messaggio di solidarietà che può tradursi in un aiuto reale per chi ha bisogno di supporto", commenta Massimo Nadalin, a.d. di Latte Carso S.p.A. Il codice fiscale di ABC è 01084150323, da riportare nella dichiarazione dei redditi. "Il concetto di 'fare rete' è fondamentale per noi. Con Latte Carso condividiamo lo stesso linguaggio e gli stessi principi", ha detto Giusy Battain, direttrice di ABC.