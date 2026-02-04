Su Tmz le foto di Epstein morto in cella

NEW YORK, 04 FEB - Foto di Jeffrey Epstein morto in cella sono state pubblicate sul sito Tmz. Nelle immagini si vede il finanziere pedofilo a torso nudo e con addosso i pantaloni arancioni dei carcerati, la mandibola legata per tenere la bocca chiusa post mortem. Epstein è steso su una lettiga mentre una persona con guanti chirurgici gli preme le mani sul petto nell'apparente tentativo di rianimarlo. Si vede inoltre, in un'altra immagine, la striscia di stoffa arancione, probabilmente ricavata dai lenzuoli del carcere, usata per impiccarsi alla barra del letto. La morte di Epstein è stata dichiarata ufficialmente un suicidio, anche se in ambienti complottisti circola la voce che l'uomo che aveva in scacco alcuni degli uomini più potenti della terra sia stato assassinato. Le foto fanno parte dell'ultima valanga di documenti diffusi dal Dipartimento alla Giustizia. Epstein è stato trovato senza vita il 10 agosto 2019 nella sua cella al Metropolitan Correctional Center di Manhattan.