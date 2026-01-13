Su Crans-Montana risoluzione bipartisan, 'sostenere le famiglie nei processi'

ROMA, 13 GEN - Il governo si impegni "ad assicurare piena e continua assistenza giudiziaria ai familiari delle vittime decedute e alle persone ferite nell'incendio" di Crans Montana. Lo prevede una risoluzione firmata da tutti i capigruppo del Senato. L'idea di un documento di indirizzo bipartisan per il sostegno alle famiglie delle vittime, era stata lanciata all'ultima capigruppo dal presidente dei senatori Pd Francesco Boccia.