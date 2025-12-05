Su cartello in ospedale Lamezia salme accostate allo 'sporco'

LAMEZIA TERME, 05 DIC - Un cartello posto nell'ospedale di Lamezia Terme accosta le salme allo sporco. A segnalarlo è un'imprenditore, Francesco Grandinetti, esponente del Pd, in una nota. "Davanti all'ospedale - afferma - campeggia un avviso ufficiale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro che indica i 'percorsi' destinati al trasporto dello sporco. Nell'elenco, insieme a biancheria sporca, rifiuti speciali, rifiuti solidi urbani, campioni biologici e ferri chirurgici da sterilizzare, compare incredibilmente anche la voce 'Salme'. Un accostamento inaccettabile, irrituale, che urta la sensibilità dei cittadini e viola ogni principio di rispetto verso la dignità della persona, anche dopo la morte". "Inserire le salme nella stessa categoria dello 'sporco' - afferma Grandinetti - è un atto grave, frutto di una comunicazione superficiale e profondamente irrispettosa, soprattutto in un luogo che dovrebbe tutelare e onorare la vita e la dignità umana. In qualunque struttura sanitaria moderna, i percorsi dedicati al trasferimento delle salme sono regolati da protocolli specifici, separati e nominati in modo appropriato, proprio per preservare il rispetto dovuto ai defunti e alle loro famiglie. Non è solo una questione formale: è un tema di cultura istituzionale, di sensibilità, di civiltà". "Per questo - conclude Grandinetti - chiediamo all'Asp di Catanzaro di provvedere immediatamente alla rimozione e sostituzione del cartello, correggendo un errore che rischia di diventare un simbolo di incuria comunicativa e di mancanza di attenzione verso i cittadini. Ci auguriamo che l'Asp intervenga senza esitazioni, restituendo la giusta dignità a ciò che dignità deve averla sempre: la persona, in ogni fase della vita e oltre".