Su Arad impatto diretto di un missile, ingenti danni e bimba grave

ROMA, 21 MAR - Gravi danni ad Arad, una città del sud di Israele, a seguito dell'impatto diretto di un missile. E' quanto affermano i servizi locali di soccorso. Lo si legge sul Times of Israel. Tra i feriti di Arad c'è una bambina di 5 anni in gravi condizioni. Il Magen David Adom (Servizio Sanitario Nazionale israeliano) afferma che i suoi medici stanno curando diverse decine di feriti. L'esplosione del missile, che si ritiene trasportasse una testata convenzionale con centinaia di chilogrammi di esplosivo, ha causato ingenti danni a diversi edifici.