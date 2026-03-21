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Su Arad impatto diretto di un missile, ingenti danni e bimba grave

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ROMA, 21 MAR - Gravi danni ad Arad, una città del sud di Israele, a seguito dell'impatto diretto di un missile. E' quanto affermano i servizi locali di soccorso. Lo si legge sul Times of Israel. Tra i feriti di Arad c'è una bambina di 5 anni in gravi condizioni. Il Magen David Adom (Servizio Sanitario Nazionale israeliano) afferma che i suoi medici stanno curando diverse decine di feriti. L'esplosione del missile, che si ritiene trasportasse una testata convenzionale con centinaia di chilogrammi di esplosivo, ha causato ingenti danni a diversi edifici.

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