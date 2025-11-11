Giornale di Brescia
Stupri Caivano, due maggiorenni condannati anche in Appello

Una veduta del Parco Verde di Caivano (Napoli) dove sono avvenute le violenze ai danni di due cuginette, 30 agosto 2023. ANSA/ CIRO FUSCO
NAPOLI, 11 NOV - La Corte di appello di Napoli ha condannato Pasquale Mosca alla pena inflitta in primo grado - 13 anni e 4 mesi - e ha riformato la sentenza per Giuseppe Varriale a otto anni e otto mesi di reclusione in relazione alle violenze sessuali che hanno visto vittime a Caivano, in provincia di Napoli, nel 2023, due cuginette che all'epoca dei fatti avevano 10 e 12 anni. In primo grado i due, che ora hanno 20 e 21 anni, vennero condannati rispettivamente a 13 anni e 4 mesi e 12 anni 5 mesi, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato dinanzi al gup Mariangela Guida del tribunale di Napoli Nord.

  3. Ricarica la pagina se necessario