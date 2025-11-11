Stupri Caivano, due maggiorenni condannati anche in Appello

NAPOLI, 11 NOV - La Corte di appello di Napoli ha condannato Pasquale Mosca alla pena inflitta in primo grado - 13 anni e 4 mesi - e ha riformato la sentenza per Giuseppe Varriale a otto anni e otto mesi di reclusione in relazione alle violenze sessuali che hanno visto vittime a Caivano, in provincia di Napoli, nel 2023, due cuginette che all'epoca dei fatti avevano 10 e 12 anni. In primo grado i due, che ora hanno 20 e 21 anni, vennero condannati rispettivamente a 13 anni e 4 mesi e 12 anni 5 mesi, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato dinanzi al gup Mariangela Guida del tribunale di Napoli Nord.