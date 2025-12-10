Giornale di Brescia
Stuprava e fotografava le vittime, condannato a 9 anni e 10 mesi

ROMA, 10 DIC - Condannato in appello a 9 anni e 10 mesi un netturbino di Viterbo di 61 anni accusato di avere violentato tre donne dopo averle drogate e riprese, a loro insaputa, con il telefono cellulare. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma accogliendo la richiesta della Procura generale e confermando la pena inflitta in primo grado. L'imputato, Ubaldo Manuali, è accusato di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, per gli stupri avvenuti tra il settembre del 2022 e il gennaio del 2023 a Capranica, in provincia di Viterbo, e a Riano e Mazzano Romano. Per questa vicenda l'uomo venne arrestato nel settembre del 2023. L'indagine è partita dopo la denuncia di una vittima che aveva conosciuto l'uomo sui social.

