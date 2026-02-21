Stufa a legna difettosa causa esplosione in casa, un morto nel Bresciano

BRESCIA, 21 FEB - Un uomo di 54 anni è morto in seguito a un'esplosione avvenuta nella sua abitazione a Corteno Golgi, in provincia di Brescia. In base alle prime verifiche, un problema della stufa a legna ha innescato un incendio nell'appartamento e la deflagrazione è avvenuta quando l'uomo ha aperto la porta, facendo detonare i gas che si erano accumulati nei locali. All'arrivo dei soccorritori il 54enne era già morto, con ogni probabilità a causa dell'inalazione dei fumi sprigionati dal rogo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Breno per i rilievi e la messa in sicurezza dell'area.