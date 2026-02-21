Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Stufa a legna difettosa causa esplosione in casa, un morto nel Bresciano

AA

BRESCIA, 21 FEB - Un uomo di 54 anni è morto in seguito a un'esplosione avvenuta nella sua abitazione a Corteno Golgi, in provincia di Brescia. In base alle prime verifiche, un problema della stufa a legna ha innescato un incendio nell'appartamento e la deflagrazione è avvenuta quando l'uomo ha aperto la porta, facendo detonare i gas che si erano accumulati nei locali. All'arrivo dei soccorritori il 54enne era già morto, con ogni probabilità a causa dell'inalazione dei fumi sprigionati dal rogo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Breno per i rilievi e la messa in sicurezza dell'area.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRESCIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario