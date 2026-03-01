Studenti torinesi a Dubai per progetto Onu, spostati in altri hotel

TORINO, 01 MAR - Ci sono anche alcuni studenti minorenni di istituti scolastici torinesi tra i circa 200 ragazzi che si trovano a Dubai per un'attività extrascolastica organizzata da Wsc Italia - World Student Connection Global Leaders, nell'ambito del progetto di simulazione delle assemblee Onu 'L'ambasciatore del futuro'. Secondo quanto si apprende, il gruppo è stato trasferito dall'albergo principale in cui alloggiava ad altre due strutture della città. I ragazzi si trovano con i tutor e con il direttore dell'associazione organizzatrice. Gli studenti sarebbero tranquilli, ma tra le famiglie in Italia cresce la preoccupazione per la situazione. I rientri dei giovani saranno programmi nelle prossime ore sugli scali di Roma e Milano.