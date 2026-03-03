Giornale di Brescia
Studenti rientrati dagli Emirati fra abbracci e baci, 'siamo a casa'

MALPENSA (VARESE), 03 MAR - Urla, abbracci, applausi, risa e selfie sono il modo in cui sono stati accolti da famiglie e amici i duecento studenti italiani rientrati dagli Emirati Arabi questa sera con un volo da Abu Dhabi. "Adesso che sono qua e ho baciato mia mamma sto bene. Prima no, però adesso bene" ha detto uno di loro, Valerio Schiavoi. E' stato duro "il fatto di non sapere niente, non sapere quando tornavamo. Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile il nostro ritorno: lo Stato, gli Emirati, la WSC Italia. Siamo a casa" ha aggiunto.

MALPENSA (VARESE)

