Studenti palestinesi, il 25 aprile nessun simbolo sionista

ROMA, 19 APR - "Il 25 aprile saremo in piazza alle 8 a Porta San Paolo. Quest'anno la Liberazione non può essere all'insegna di una sfilata ipocrita. È in corso un genocidio in Palestina, quindi non permetteremo che sia esposto e associato alla Resistenza nessun simbolo sionista". Lo dice all'ANSA, Maya Issa, la presidente del Movimento degli studenti palestinesi. "La comunità ebraica prenda le distanze dallo stato israeliano", aggiunge la rappresentante degli studenti palestinesi.