Studenti: 'Occupata Scienze politiche della Statale di Milano'

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali. Foto ANSA/Roberto Ritondale
MILANO, 06 OTT - "Gli studenti hanno occupato la sede di via Conservatorio dell'Università Statale di Milano". Lo annuncia con un post sul proprio profilo Instagram il collettivo studentesco 'Rebelot', da tempo attivo sulla questione palestinese. "Continua - afferma ancora il post - la mobilitazione permanente contro il genocidio palestinese e contro Israele". In via Conservatorio ha sede la facoltà di Scienze politiche.

