Studente va a scuola con pugnale e tirapugni e uno scalpello nello zaino

MANTOVA, 04 FEB - Nello zaino non aveva solo libri e quaderni ma anche un pugnale, un tirapugni e uno scalpello, attrezzatura non certo adatta per uno studente che si appresta a trascorrere una giornata tra i banchi. Un 16enne residente a Monzambano, in provincia di Mantova, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Brescia per il reato di porto abusivo d'armi. Il fatto si è verificato ieri mattina a Monzambano. Lo studente, all'alba, si era recato alla fermata del pullman per raggiungere come tutti i giorni la scuola che frequenta nel vicino Comune di Villafranca, in provincia di Verona. Nei pressi della pensilina c'era una pattuglia dei carabinieri e il ragazzo, appena ha visto i militari, ha incominciato ad innervosirsi. L'atteggiamento non è sfuggito ai carabinieri che hanno proceduto ad un controllo. Si sono fatti consegnare lo zaino e all'interno hanno trovato un tirapugni, un pugnale con la lama lunga 13 centimetri e uno scalpello della lunghezza di 14 centimetri. Il 16enne non ha voluto spiegare il motivo di quell'arsenale nascosto tra il materiale didattico. Le indagini, che stanno proseguendo, chiariranno se il ragazzo avesse in programma qualche azione punitiva nei confronti di compagni di classe o se stesse trasportando gli oggetti per conto di qualcun altro.