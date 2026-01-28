Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Studente ucciso: riunione in Prefettura, via libera ai metal detector portatili

AA

LA SPEZIA, 28 GEN - Più controlli all'esterno degli istituti scolastici della Spezia da parte delle forze dell'ordine, anche con l'uso di metal detector portatili "qualora le circostanze lo richiedano a fini di sicurezza". E' la conclusione a cui è arrivato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito in prefettura alla presenza di Questore. Poco prima il prefetto Andrea Cantadori aveva accolto il direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Liguria Antimo Ponticiello, il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale della Spezia Giulia Crocco, e la dirigente dell'istituto Einaudi-Chiodo, Gessica Caniparoli con i quali è stato fatto il punto sulla situazione dopo l'omicidio di Abanoub Youssef.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Studente uccisoLA SPEZIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario