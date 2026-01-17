Giornale di Brescia
Studente ucciso, aggressore 'l'ho colpito per quelle fotografie'

GENOVA, 17 GEN - Ha ammesso di aver ucciso il suo compagno di scuola perché "non doveva fare quello che ha fatto. Scambiare quelle foto con la ragazza che frequento". L'interrogatorio davanti al magistrato di Zouhair Atif, 19 anni, il ragazzo marocchino accusato dell'omicidio di Abanoud Youssef, 18 anni, italiano di origini egiziane si è concluso con l'arresto per omicidio. Il magistrato sta valutando se contestare l'aggravante della premeditazione dovuta all'essersi portato il coltello da casa. Il magistrato ha secretato gli atti. Da quanto appreso, Atif avrebbe svelato il movente: Abanoud conosceva fin da bambino la ragazza che Atif frequentava e si sarebbero scambiati foto di quando erano piccoli.

GENOVA

