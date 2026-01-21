Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Studente preso a pugni a Roma, la preside 'attivate tutte le procedure'

AA

ROMA, 21 GEN - Un ragazzo che frequenta la scuola media Winckelmann, vicino a piazza Bologna, a Roma è stato aggredito a colpi di pugni da un coetaneo che pratica pugilato e che neppure conosceva. A detta di altri genitori l'aggressore sarebbe già noto per l' eccessiva esuberanza e per alcuni atteggiamenti border line. A fermare l'aggressore è stato il genitore di un altro allievo. L'aggressione ai danni di un 13enne sarebbe avvenuta all'uscita di scuola. La dirigente scolastica, Enrica Grigoli, ha voluto rassicurare studenti, famiglie, docenti e personale e ha reso noto di aver preso in carico la situazione avendo già informato l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. "La scuola è un presidio di legalità e una comunità fondata sul dialogo e sul rispetto - dice la preside - siamo costantemente impegnati nella tutela dei nostri studenti e, in virtù di questo, per comprendere i fatti ed agire con la dovuta accuratezza che il caso richiede, è stato avviato il procedimento istruttorio interno e, per la giornata di domani, è stato già convocato un Consiglio di Classe straordinario. Insomma, sono state già attivate tutte le procedure previste dai protocolli vigenti per affrontare l'accaduto con la massima serietà, rigore e trasparenza".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario