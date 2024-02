Studente morto a Sanremo: Comune vara pacchetto sicurezza

SANREMO, 28 FEB - Un presidio fisso all'imbocco della bretella, il potenziamento dei servizi con mezzi pubblici esteso al pomeriggio; l'invito a evitare interferenze tra l'uscita degli studenti da scuola e il transito di mezzi pesanti e il progetto di una viabilità alternativa. Sono le decisioni contenute in un "pacchetto di sicurezza" varato dal Comune di Sanremo (Imperia) dopo l'investimento mortale di uno studente da parte di un tir per salvaguardare l'incolumità dei giovani all'ingresso e all'uscita da scuola al Mercato dei Fiori di Valle Armea, dove confluiscono 420 studenti degli istituti turistico e a indirizzo socio sanitario. Le novità sono state comunicate a margine di un vertice tra il Comune di Sanremo, una rappresentanza della scuola e dei genitori e una della Riviera Trasporti (azienda del trasporto pubblico) dopo il tragico incidente di venerdì scorso, quando due studenti sono stati travolti da un tir nella bretella che conduce all'istituto. Mohtadi Doukhani, 17 anni, è morto, mentre la sorella Manar, di 15 anni, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Al vertice erano presenti il vicesindaco di Sanremo Costanza Pireri, l'assessore alla viabilità e ai lavori pubblici Massimo Donzella, il consigliere provinciale con delega alle scuole Mario Conio e il comandante della polizia locale Fulvio Asconio. "Il collegamento pedonale tra l'Aurelia e la scuola è garantito da due percorsi pedonali dedicati in sicurezza: uno va dalla via Aurelia alla scuola attraverso un giardino pubblico - ha affermato Donzella - con un tempo di percorrenza di un paio di minuti, l'altro segue la corsia ciclopedonale con un tempo di percorrenza simile". Gli studenti utilizzano però spesso la rampa per gli automezzi, dove è avvenuto l'investimento, per accorciare il percorso anche se di pochi metri.