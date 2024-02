Studente morto a Sanremo, camionista era in divieto di transito

SANREMO, 23 FEB - Era in transito vietato l'autoarticolato romeno che stamani, in via Frantoi Canai, a Bussana di Sanremo, ha schiacciato e ucciso uno studente di 17 anni, ferendo in modo molto grave la sorella di 15 anni che stavano andando a scuola. Pochi metri prima dell'imbocco della rampa infatti è collocato il cartello che riproduce il divieto di transito per i mezzi di lunghezza superiore ai dieci metri. Il conducente del pesante mezzo di trasporto, arrestato e indagato per omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose, dovrà rispondere anche a livello amministrativo.