Studente fuorisede morto in casa a Roma, ipotesi malore
AA
ROMA, 01 DIC - Uno studente universitario fuori sede di 25 anni è stato trovato morto in casa lo scorso 27 novembre in via Vigevano, in zona Porta Pia a Roma. A dare l'allarme la coinquilina non vedendolo uscire dal bagno. Inutili i tentavi di rianimarlo. Sulla vicenda indaga la polizia. Si ipotizza un malore. Accertamenti sul suo cellulare che è stato consegnato da un amico il giorno dopo il ritrovamento.
