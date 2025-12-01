Giornale di Brescia
Studente fuorisede morto in casa a Roma, ipotesi malore

ROMA, 01 DIC - Uno studente universitario fuori sede di 25 anni è stato trovato morto in casa lo scorso 27 novembre in via Vigevano, in zona Porta Pia a Roma. A dare l'allarme la coinquilina non vedendolo uscire dal bagno. Inutili i tentavi di rianimarlo. Sulla vicenda indaga la polizia. Si ipotizza un malore. Accertamenti sul suo cellulare che è stato consegnato da un amico il giorno dopo il ritrovamento.

ROMA

